Disney bestätigt, dass Toy Story 5, die Live-Action-Serie Vaiana und The Mandalorian & Grogu im Jahr 2026 erscheinen werden

Der Sommer 2026 sieht für Disney-Fans jetzt unglaublich aus, da das Unternehmen angekündigt hat, dass drei seiner am meisten erwarteten Blockbuster in diesem Zeitraum erscheinen werden.

Das Veröffentlichungsdatum der Live-Action-Version von Vaiana wurde von einem unbestätigten Zeitpunkt im Jahr 2025 auf den 10. Juli 2026 verschoben. Toy Story 5 kommt ebenfalls am 19. Juli 2026 in die Kinos und der Star Wars-Spin-off-Film The Mandalorian & Grogu wird am 22. Mai 2026 in die Kinos kommen.

Das ist aber noch nicht alles, denn das Unternehmen bestätigte auch, dass Tron: Ares am 10. Oktober 2025 erscheinen wird. Der Film unter der Regie von Jared Leto ist eine eigenständige Fortsetzung von Tron und Tron Legacy.

Auf welchen dieser Blockbuster freust du dich am meisten?

