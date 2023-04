Disney besetzt seine Nani in Live-Action Lilo & Stitch

Wir haben ziemlich häufig über das bevorstehende Live-Action-Remake von Disneys Lilo & Stitch berichtet und bereits angesprochen, wer ausgewählt wurde, um eine Hälfte des Titelduos zu spielen, nämlich Lilo. Aber während der Casting-Prozess weitergeht, hat Disney nun bekannt gegeben, wer angezapft wurde, um Lilos ältere Schwester Nani zu spielen, und die Entscheidung hat Debatten und Kritik von Fans ausgelöst.

Die Kritik der Fans bezieht sich nicht auf die betreffende Schauspielerin, sondern eher auf Disneys Ansatz, eine Person ungenau auszuwählen, die den Teint und das Erbe des tatsächlichen Charakters widerspiegelt.

Und das liegt daran, dass Sydney Agudong als Nani gecastet wurde, und bevor wir auch nur einen kleinen Hinweis darauf bekommen, wie gut oder schlecht sie in die Rolle von Nani passen wird, haben die Fans bereits in den sozialen Medien darauf hingewiesen, dass die Figur aus den Animationsfilmen einen dunkleren Hautton und eine andere Haarfarbe hatte. und andere ethnische Merkmale, die sich nicht in der Casting-Entscheidung widerspiegeln.

Einige haben die Casting-Entscheidung sogar als "eklatanten Kolorismus" bezeichnet, was ein Vorwurf ist, mit dem Disney und seine Live-Action-Remakes in der Vergangenheit unzählige Male konfrontiert waren, wobei Naomi Scotts Rolle in Aladdin ein aktuelles Beispiel ist.

