Disney beruft sich auf die Meinungsfreiheit als Grund, warum die Klage gegen Gina Carano fallen gelassen werden sollte

HQ

AlsThe Mandalorian die Schauspielerin und ehemalige Strikeforce-Kämpferin Gina Carano ihre politischen Ansichten über Twitter äußerte, wollte Disney sie nicht mehr als Teil des beliebten Star Wars -Franchise sehen und feuerte sie, was zu einem Mediensturm führte, bei dem Carano, unterstützt von der umstrittenen Daily Wire und Elon Musk, schwor, Disney für ihre Handlungen "zu verklagen".

Disney hingegen hat sich bisher relativ still zu dem Thema gehalten, behauptet aber nun, Caranos antisemitischer Tweet über den Holocaust während des Zweiten Weltkriegs habe ausgereicht, um sie zu feuern, wozu sie nach US-Arbeitsrecht natürlich jedes Recht haben. Was sie jetzt jedoch tun, ist laut Deadline zu behaupten, dass sie nur ihr Recht nach dem ersten Zusatzartikel der US-Verfassung zur Meinungsfreiheit ausüben, was im Grunde auch Carano getan hat.

So schreibt die Rechtsabteilung von Disney:

"Die Social-Media-Nutzung von Carano ist am 10. Februar 2021 auf ihren Tiefpunkt gesunken. An diesem Tag repostete sie einen Instagram-Post des Nutzers warriorpriestgympodcast. In dem Post hieß es: "Juden wurden auf der Straße geschlagen, nicht von Nazi-Soldaten, sondern von ihren Nachbarn... auch von Kindern. Da die Geschichte bearbeitet wird, erkennen die meisten Menschen heute nicht, dass die Regierung, um an den Punkt zu gelangen, an dem Nazi-Soldaten Tausende von Juden leicht zusammentreiben konnten, zuerst ihre eigenen Nachbarn dazu brachte, sie zu hassen, nur weil sie Juden waren. Wie unterscheidet sich das davon, jemanden wegen seiner politischen Ansichten zu hassen?"

"Disney hatte genug. Am selben Tag, an dem Carano den Holocaust grotesk als vergleichbar mit scharfen politischen Meinungsverschiedenheiten verharmloste, gab Lucasfilm bekannt, dass "Gina Carano derzeit nicht bei Lucasfilm angestellt ist und es keine Pläne für sie gibt, dies in Zukunft zu tun. Nichtsdestotrotz sind ihre Social-Media-Posts, in denen sie Menschen aufgrund ihrer kulturellen und religiösen Identität verunglimpft, abscheulich und inakzeptabel." Einen Monat später erklärte der ehemalige CEO von Disney, dass die Ansichten von Carano "nicht mit den Werten des Unternehmens übereinstimmten", einschließlich seiner "Werte des Respekts, des Anstands, der Integrität und der Inklusion".

Wie sehen Sie das?