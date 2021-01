Disney: Bei EA befinden sich mehrere Star-Wars-Projekte in der Entwicklung

You're watching Werben

Disney hat vergangene Woche in der Videospielbranche für ziemlichen Trubel gesorgt. Zuerst brachten sie ihr Markenlabel Lucasfilm Games zurück, direkt im Anschluss daran wurden gleich zwei große Projekte enthüllt: Das Bethesda-Studio Machine Games arbeitet an einem Indiana-Jones-Spiel und die Schweden von Massive Entertainment sind für Ubisoft an einem Star-Wars-Projekt mit offener Welt beschäftigt.

Gerade das letzte Projekt scheint darauf hinzudeuten, dass sich die exklusive Entwicklungsvereinbarung mit Electronic Arts dem Ende neigt. In den letzten sieben Jahren war ausschließlich dieses Unternehmen dazu in der Lage, Videospiele für das Star-Wars-Spiele zu veröffentlichen. Obwohl in diesem Rahmen auch einige gute Titel entstanden, dürfte sich Disney weder mit der zur Schau gestellten Frequenz noch mit der Außenwirkung einiger Projekte zufriedengeben. Wird EA jetzt also abgesägt?

Nein, behaupten beiden Parteien. EA wird weiterhin mit der Lizenz arbeiten, nur eben ohne Exklusivrechte. In einem Beitrag auf Starwars.com erklärt Douglas Reilly, Vizepräsident von Lucasfilm Games, dass sich eine Reihe von Projekten in Vorbereitung befinde:

"Wir sind wirklich stolz auf die Spiele, die wir mit EA entwickelt haben. Wir werden weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten, denn unsere Beziehung war noch nie so stark. Obwohl wir im Moment [keine] Details mitteilen, gibt es eine Reihe laufender Projekte von den talentierten Teams bei EA." Welche genau das sind, ist nicht bekannt, aber wir gehen davon aus, dass eines eine Fortsetzung von Star Wars Jedi: Fallen Order sein könnte.