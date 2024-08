Disney behauptet, Witwer könne nicht wegen des Todes eines Arztes im Restaurant Disney Springs klagen

HQ

Disney mag sich selbst als das Land des Spaßes und des Lachens darstellen, aber wenn es darauf ankommt, kann die Maus im Gerichtssaal brutal sein. Wir alle erinnern uns an den berühmten Fall, in dem es einem Vater nicht erlaubt war, Spider-Man auf den Grabstein seines Sohnes zu setzen. Jetzt haben wir einen weiteren Fall, in dem Disney alles in seiner Macht Stehende tut, um sein Image zu verteidigen und eine Klage zu stoppen.

Im Oktober 2023 aß Dr. Kanokporn Tangsuan in einem Disneyworld-Restaurant in Florida. Ihr wurde mitgeteilt, dass die Mahlzeit keine Lebensmittel enthielt, gegen die sie allergisch war, und später stellte sich heraus, dass dies der Fall war. Ihr Witwer Jeffrey Piccolo reichte im Februar dieses Jahres eine Klage wegen widerrechtlicher Tötung ein.

Disney ist der Meinung, dass der Fall verworfen werden sollte, da Piccolo sich Jahre zuvor für eine kostenlose Disney+-Mitgliedschaft angemeldet hat. In den Bedingungen und Vereinbarungen behauptet Disney, Piccolo habe sich bei der Unterzeichnung des Prozesses bereit erklärt, alle Streitigkeiten zu schlichten. Seine Anwälte versuchen nun jedoch, dies abzuweisen, und behaupten, dass dies bedeuten würde, dass jeder mit einer Disney+-Mitgliedschaft sein Recht auf ein faires Verfahren aufgeben würde.

Tangsuans Tod an einer allergischen Reaktion in der gleichen Nacht, in der sie in Disney Springs aß, scheint nicht umstritten zu sein, und dennoch möchte Disney immer noch, dass der Fall wegen einer Streaming-Mitgliedschaft abgewiesen wird.

