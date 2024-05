Disney beabsichtigt, seine Marvel-Produktion zu reduzieren und sich stattdessen auf Qualität zu konzentrieren

HQ

Die Marvel -Müdigkeit zeigt sich nicht nur an der schieren Anzahl der heute verfügbaren Superheldenprojekte, sondern auch daran, dass es seit dem Abschluss von The Infinity Saga einen spürbaren Qualitätsabfall gegeben hat. Disney scheint dies endlich zu verstehen, und in einer Telefonkonferenz (danke, Screen Daily) geht CEO Bob Iger sogar so weit, einen willkommenen Strategiewechsel für die Marke und Disney als Ganzes zu bestätigen.

Iger erklärt, dass Anstrengungen unternommen wurden, um die Produktion seiner Studios zu reduzieren, einschließlich Marvel, und dass das Ziel darin besteht, stattdessen etwa zwei Fernsehsendungen pro Jahr und höchstens zwei oder drei Filme anzustreben, die einen Qualitäts- statt Quantitätsansatz bevorzugen.

"Wir haben hart mit den Studios zusammengearbeitet, um den Output zu reduzieren und uns mehr auf die Qualität zu konzentrieren. das gilt insbesondere für Marvel. Wir werden langsam das Volumen verringern und zu etwa zwei TV-Serien pro Jahr übergehen, anstatt wie bisher vier, und unsere Filmproduktion von vielleicht vier pro Jahr auf zwei oder maximal drei reduzieren."

Iger erklärte auch, dass wir für seine Animationsabteilungen in Zukunft mehr Fortsetzungen sehen sollten, da man sich zu sehr auf Originalprodukte und nicht auf Fortsetzungen beliebter Marken konzentriert habe.

Glaubst du, dass dies der richtige Schritt für Disney und Marvel ist?