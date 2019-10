Diskussionen, Vorträge und Workshops: Play 19 lädt im November zur Monsterjagd nach Hamburg ein

Der November wird uns nicht nur viele spannende Games bescheren, sondern Hamburg auch wieder in einen Gaming-Campus verwandeln. Die Play 19 kehrt unter dem Motto "Of Monsters and Games" vom 14. bis zum 17. November in die Hansestadt zurück und lockt Interessierte mit Vorträgen, Anspielstationen und insgesamt 16 Workshops auf die Messe. Einige unserer Journalisten-Kollegen sind vor Ort und sprechen dort über ihre Kerngebiete. Auch akademisch soll Spielern und Medienmenschen an den vier Tagen einiges geboten werden.

Die Angebote des Gaming-Festivals sind auf die Standorte Markthalle, Zentralbibliothek, die Freie Akademie der Künste und Barlach-Halle K in Hamburg aufgeteilt, zwischen denen die Besucher wechseln müssen (der Großteil der Veranstaltungen findet in der Markthalle statt). Eine Preisverleihung ehrt am 16. November den innovativsten Newcomer und das kreativste Spiel. Mehr Infos und Tickets gibt es auf der offiziellen Webseite.