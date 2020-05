Disintegration wird Mitte Juni veröffentlicht

Disintegration beginnt am 16. Juni auf PC, PS4 und Xbox One. Der Publisher Private Division hat sich gerade bei uns gemeldet, um uns das mitzuteilen. Der Science-Fiction-Shooter, der in einer Zukunft spielt, in der die Menschheit begonnen hat, ihr Gehirne in Robo-Körper zu verwandeln (Ghost in the Shell lässt grüßen), verfügt sowohl über Einzelspieler- als auch über Mehrspielermodi. In beiden Spielvarianten steuern wir eine Drohne, die einerseits eigene Einheiten über das Schlachtfeld hetzt und andererseits direkt mit den Gegnern interagiert.

Ihr könnt mehr über das Spiel in unserer Videovorschau erfahren, in der wir die Grundlagen abdecken und ein paar Gameplay-Ausblicke zeigen. Die Entwickler haben uns außerdem einen spannenden Story-Trailer geschickt, der euch das nötige Hintergrundwissen über die Geschehnisse der Kampagne einbläut. Damit seid ihr bestens vorbereitet auf den nächsten Monat.

