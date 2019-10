Disintegration: Kampagne inspiriert von Sci-Fi-Serie Firefly

Der Entwickler Marcus Lehto war maßgeblich an der Produktion einiger der größten Ableger der Halo-Reihe beteiligt und zeichnet sich nun verantwortlich für ein eigenes Sci-Fi-Actionspiel namens Disintegration. Darin versucht das Team von V1 Interactive, packende Action mit strategischem Überblick zu verbinden. Das Spiel hat einen Multiplayer-Modus, den wir kürzlich ausprobiert haben, sowie eine umfangreiche Story-Kampagne.

Bei der soll es wohl mit viel Humor zugehen, erklärte der Chefentwickler kürzlich in einem Interview mit dem Playstation-Blog. Inspirieren lassen habe er sich von der legendären Science-Fiction-Serie Firefly - Der Aufbruch der Serenity. V1 Interactive wolle in Disintegration echte Menschen in komplexen Situationen darstellen, in denen nicht immer alles ernst ist, erklärt Lehto: "Ich wollte, dass sie sich [unsere Figuren] wie normale Menschen verhalten, mit unterschiedlichen Hintergründen und gegensätzlichen Ansichten. Wir möchten, dass sich diese komplexe Natur in Bezug auf ihre Scherze und ihre Interaktionen zeigt." Dadurch will der Entwickler eine langsame Erfahrung schaffen, in der wir Zeit haben, die Charaktere kennenzulernen.