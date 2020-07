Disintegration dieses Wochenende kostenlos auf allen Plattformen spielen

Wer sich noch an den Shooter Disintegration von V1 Interactive erinnert, bekommt am Wochenende die Chance darauf, sich das Game (fast) kostenlos anzusehen. Der Entwickler startet am 30. Juli eine Promotion, mit der ihr den Titel auf allen Plattformen zocken könnt - auf der Konsole braucht ihr lediglich die entsprechenden Online-Mitgliedschaften. Bis zum 2. August gilt die Aktion, die an Rabatte gekoppelt wird. Leider müssen sich Spieler auf PC, Xbox One und Playstation 4 an unterschiedliche Zeiten richten, wir haben euch das unten mal abgetippt.



Playstation 4 - Donnerstag (30. Juli) ab 18:00 Uhr bis Montag (3. August) um 18:00 Uhr

Xbox One - Donnerstag (30. Juli) ab 21:00 Uhr bis Montag (3. August) um 8:59 Uhr

PC (Steam) - Donnerstag (30. Juli) ab 19:00 Uhr bis Montag (3. August) um 19:00 Uhr