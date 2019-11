Dishonored-Schöpfer stellt im Dezember sein nächstes Spiel vor

Vor zwei Jahren verließ Raphael Colantonio, eine der Schlüsselfiguren hinter Spielen, wie Arx Fatalis, Dishonored: Die Maske des Zorns und dem neuen Prey, Arkane Studios, um sich auf seine Familie zu konzentrieren und sich eine Auszeit von der Gaming-Industrie zu gönnen. Nun ist er wieder zurück und schon im Dezember will er mit seinem neuen Studio sein erstes eigenes Spiel auf die Beine stellen.

Colantonio hat gemeinsam mit Julien Roby, ebenfalls zuletzt bei Arkane, das Entwicklerstudio Wolfeye Studios gegründet. Das erste noch unbekannte Vorhaben der beiden wird am 13. Dezember bei den Game Awards vorgestellt. Obwohl wir nichts Besonderes über das Projekt wissen, gibt es keinen Zweifel daran, was die beiden auf Lager haben. Das Duo schreibt selbst:

"Mit Wolfeye wollten wir unbedingt zu den Kernideen zurückkehren, die wir beide in Spielen mögen, sowohl als Spieler als auch als Designer. Wir mögen Spiele, die auf Spieleraktionen reagieren, bei denen die Welt auf das eingeht, was ihr tut, und bei denen die Erfahrung [in der Hand der Spieler liegt]. Das war es, wohin wir zurückkommen wollten, anstatt uns ständig von der Komplexität technisch aufwändigerer Spiele ablenken zu lassen. Nach und nach verlagert sich der Fokus bei der Entwicklung von der tatsächlichen Erfahrung auf die technischen Aspekte, die die Erfahrung im Endeffekt nicht so stark ändern."

Das hört sich für uns so an, als würden die beiden an etwas arbeiten, das dem Stil von Dishonored und Prey entspricht, allerdings mit einem geringeren Budget und weniger Mechaniken auskommt. Wie das aussieht, werden wir in drei Wochen sehen. Freut ihr euch darauf? Ein erstes Konzeptbild rundet diese Meldung ab: