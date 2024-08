Dishonored Co-Creator hat einige interessante Ideen darüber, was eine immersive Simulation ausmacht

HQ

In letzter Zeit hast du vielleicht oft das Wort "immersive Sim" in der Gaming-Welt gehört, und wenn du dir nicht sicher bist, was sie bedeuten, hat Raphael Colantonio, Mitschöpfer von Dishonored und WolfEye-Gründer Raphael Colantonio, vielleicht die Antwort.

Im Gespräch mit PC Gamer verriet Colantonio, dass er eine ziemlich breite Definition dessen hat, was eine immersive Simulation ausmacht. "Wenn man wirklich darüber nachdenkt, sind Bethesda-Spiele – oder Obsidian-Spiele – sehr, sehr immersive Sims", sagte er. "Die Überschneidung zwischen First-Person-RPG und immersiver Simulation ist sehr verschwommen. Ich würde sagen, sie sind weniger physisch als Arkane-Spiele und sie sind mehr auf die Statistiken angewiesen, aber am Ende des Tages verlassen sie sich voll und ganz auf die Simulation. Dinge wie einen Händler zu täuschen, indem man ihm einen Eimer auf den Kopf stellt, ist definitiv eine immersive Sache, oder?"

Er hat auf jeden Fall Recht, und viele Elemente in Skyrim wirken wie immersive simulationsähnliche Mechaniken, wie z. B. der Kauf eines Hauses, das Brauen eigener Tränke und das Erlernen von Magie aus Büchern.

"Ich sehe Baldur's Gate definitiv als zumindest immersive Sim-Nachbarin." Colantonio fuhr fort. "Ob es für eine immersive Simulation immer noch Sinn macht, rundenbasiert zu sein. Man kann definitiv sehen, worauf sie damit hinauswollten. Ich habe es übrigens geliebt. Ich liebte Baldur's Gate, ein fantastisches Spiel."

Stimmen Sie den Worten von Colantonio zu?