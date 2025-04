Dishonored 3 ist noch nicht ganz vom Tisch

HQ

Der Gründer der Arkane Studios, Raphael Colantonio, hat sich offen für die Entwicklung eines dritten Teils der Dishonored-Reihe gezeigt. In einem kürzlichen Auftritt im Quad Damage Podcast erklärte Colantonio, dass er sich vorstellen könnte, an Dishonored 3 zu arbeiten, wenn man bedenkt, wie viel Zeit seit dem letzten Spiel vergangen ist. Er räumte jedoch Komplikationen ein und wies darauf hin, dass wichtige Teammitglieder, darunter er selbst und Co-Regisseur Harvey Smith, Arkane verlassen haben und aktuelle Projekte wie Blade in der Entwicklung sind.

"Ich würde gerne - ich meine, wir reden an dieser Stelle völlig hypothetisch - ich könnte mir vorstellen, jetzt an Dishonored 3 zu arbeiten, weil es schon so lange her ist, dass man weiß, warum nicht?"

"Welche dieser drei Versionen jemals den Tag sehen wird, jetzt sprechen wir von Science-Fiction. So viele der Leute [die an der Serie gearbeitet haben] sind verstreut, und Harvey ist nicht mehr bei Arkane. Ich bin nicht in Arkane und Dinga arbeitet an Blade."

