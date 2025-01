Dishonored 2 kostete mehr in der Herstellung und verkaufte weniger als Skyrim, sparte aber trotzdem Arkane

HQ

Die Spielkosten steigen nun schon seit Jahren, und zwischen 2011, dem Jahr der Veröffentlichung von The Elder Scrolls V: Skyrim, und dem Veröffentlichungsjahr 2016 von Dishonored 2 war natürlich ein erhöhtes Budget zu erwarten. Mehr Geld für ein kleineres Franchise und Studio auszugeben, hat Bethesda jedoch ein wachsames Auge auf Arkane Lyon geworfen und hätte sogar dazu führen können, dass es das Studio nicht mehr gibt.

Das sagt der ehemalige Arkane-Designer Julien Eveillé, der im Gespräch mit PC Gamer skizzierte, dass Dishonored 2 einfach so gut war, dass es Arkane ein Gütesiegel gab. "Ich glaube, als Bethesda sich die Zahlen ansah, dachten sie: Okay, Skyrim hat sich so gut verkauft. Und es kostet weniger als Dishonored 2 in der Herstellung. Also stellten sie Fragen. Vom Standpunkt der Ausgaben der Führungskräfte aus ist es sinnvoll, sich die Frage zu stellen: "Warum sollten wir mit Ihnen weitermachen?" ", sagte er. "Aber wir wussten, dass wir eine Art Qualitätssiegel hatten, um das zu machen, was man vielleicht als die raffiniertesten Spiele des gesamten Bethesda-Katalogs bezeichnen würde."

Dieser Ruf hat bewiesen, dass Arkane jahrelang am Laufen gehalten hat, und die neueste Veröffentlichung nach Dishonored 2, Deathloop, war ein weiterer Qualitätstitel. Eveillé glaubt, dass der Erfolg von Arkane auch auf eine Botschaft von Studiodirektor Dinga Bakaba zurückzuführen war, der dem Management nach dem Weggang von Studiogründer Raphael Colantionio das Vertrauen zurückgab.

"Lasst uns aufhören zu versuchen, Buzzword-Spiele, Games-as-a-Service und all das Zeug zu machen, wir sind Arkane, wir wollen etwas Besonderes machen." Eveillé erinnert sich, wie Bakaba sagte.

Wie wir wissen, ist Arkane Lyon zwar durch sein Gütesiegel geschützt, aber Arkane Austin hatte nicht so viel Glück, obwohl es Prey gemacht hat. Es scheint, dass ein Flop in den Augen der Führungskräfte heutzutage viel mehr wert ist als ein Erfolg.