Disgaeas Schöpfer: Ohne physische Spiele braucht Sony keine PlayStation-Konsole

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Sonys Ankündigung, ab Januar 2028 keine physische Spiele mehr zu produzieren, traf die Gaming-Welt wie eine Bombe, und seitdem toben Debatten zwischen denen, die es für empörend halten, und denen, die glauben, digitale Downloads seien die Zukunft.

Es gibt auch eine nuanciertere Gruppe irgendwo in der Mitte, die Sonys Entscheidung vollständig versteht, sich aber gleichzeitig wünscht, das Unternehmen hätte mehr getan, um den Spielern zu versichern, dass sie ihre Titel besitzen, und eine bessere Abwärtskompatibilität geboten, etwas ähnlicher wie Steam. PlayStation-Besitzer werden in Zukunft einfach weniger geschützt sein.

Nun hat sich der Schöpfer der japanischen Rollenspielreihe Disgaea, Sohei Niikawa, zu dem Thema geäußert und zu einem etwas überraschenden Ergebnis gekommen. Er ist der Meinung, dass Sony die PlayStation-Konsolen genauso gut einstellen sollte, wenn sie keine physischen Spiele mehr anbieten. In einem Interview mit Noisy Pixel während der Anime Expo 2026 sagt er:

"Ich denke, physische Ausgaben von Spielen sind sehr wichtig. Für Fans kann es einen großen Wert haben, ein Spiel, das sie lieben, als Objekt zu behalten. Es wird zu einer Erinnerung oder einem Andenken, das mit etwas verbunden ist, das ihnen wichtig ist."

Dennoch versteht er die geschäftliche Begründung hinter der Entscheidung, glaubt aber gleichzeitig, dass physische Spiele für die Fans etwas bedeuten, das die Führungskräfte nicht ganz verstehen:

"Aus rein geschäftlicher Sicht kann ich verstehen, warum die Leute bei Sony diese Entscheidung getroffen haben. Die Führungskräfte, die das entschieden haben, haben wahrscheinlich noch nie erlebt, dass jemand zu einer Veranstaltung wie der Anime Expo mit einem physischen Spiel auf sie zukommt, um um ein Autogramm zu bitten.

Ich glaube nicht, dass sie die Gefühle dieser Fans verstehen, und sie haben vielleicht nie darüber nachgedacht, was physische Ausgaben für die Menschen bedeuten, die sie schätzen."

Daher sagt Niikawa, dass Sony die Konsolen genauso gut einstellen kann:

"Wenn sie so weit gehen, physische Pakete zu eliminieren, können sie genauso gut auch die Hardware weglassen. Ein Fernseher würde ausreichen. Warum sollte man die Konsole brauchen?

Wenn du physische Spiele loswerden willst, kannst du genauso gut bis zum Äußersten gehen."

Was hältst du davon? Hat er einen Punkt?