Disgaea 6 bekommt zum Start kostenloses Vtuber-DLC aus Japan

Das Rollenspiel- Grindfest Disgaea 6: Defiance of Destiny ist einer der wichtigsten Titel des Jahres für den Publisher NIS America. Für das Spiel planen sie ein paar spannende Überraschungen und eine davon greift den aktuellen Trend virtueller Livestreamer auf, der letztes Jahr mächtig an Fahrt aufgenommen hat. Zum Start des JRPGs am 29. Juni wird es einige kostenlose (sowie kostenpflichtige) DLC-Inhalte geben, mit denen ihr eure Spielfiguren und Charaktere optisch, aber auch akustisch anpassen könnt.

Neben Skins und Sprachpaketen, die an Figuren aus älteren Ablegern der Disgaea-Reihe erinnern, werden Spieler zum Release fünf alternative Kostüme mitsamt passenden Stimmoptionen erhalten, die aus einer Zusammenarbeit mit einigen Talenten der japanischen Vtuber-Organisation Hololive hervorgehen. Diese Inhalte werden kostenlos zum Download bereitstehen, sobald das Spiel Ende Juni auf Nintendo Switch erscheint. Die folgenden In-Game-Charaktere/Klassen dürft ihr in japanische Vtuber verwandeln:



Prinny - Shirakami Fubuki

Succubus - Uruha Rushia

Psychic - Shiranui Flare

Evil Eye - Tsunomaki Watame

Mage - Omaru Polka



Disgaea 6: Defiance of Destiny wird der erste Teil der Reihe sein, der in 3D-Grafiken ausgeliefert wird. In einer Pressetour stellte uns der Publisher einige der Gameplay-Neuerungen vor, die nicht nur dafür sorgen sollten, dass neue Spieler vom immensen Grind-Faktor des JRPGs weniger stark abgeschreckt werden. Neben automatisch ablaufenden Schlachten und Spielmechaniken, die euch selbst aus verlorenen Kämpfen Fortschritte mitnehmen lassen, werden viele einsteigerfreundliche Anpassungen dafür sorgen, dass das Spiel die investierte Zeit wertschätzt.

Um Fortschritte der Spieler besser zu würdigen, hat NIS America das Level-Cap und die Grenze für Schadenszahlen dramatisch angehoben. In der Rahmenhandlung nehmt ihr die Rolle des Zombies Zed ein, der stärker werden will, um seiner Schwester ein besseres Leben in der Hölle zu ermöglichen. Dafür muss er jedoch zuerst einmal den Gott des Krieges besiegen und mächtig viel grinden...

Quelle: NIS America