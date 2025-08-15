HQ

In den letzten zehn Jahren hat Stardew Valley im Alleingang ein spezifisches Subgenre wiederbelebt und belebt, das nostalgische Pixelkunst mit dem Traum verbindet, sich zu entschleunigen und ein ruhiges ländliches Geschäft abseits der Hektik des Stadtlebens zu führen. Natürlich gibt es innerhalb dieses sonst relativ kleinen Rahmens durchaus drastische Schwankungen. Zum Beispiel fügte Moonlighter kleine Roguelite-Kampfszenarien hinzu und ersetzte das Farmmanagement durch das Ladenleben, während My Time at Portia einen besonderen Fokus auf größere Bauprojekte legte. Die Spiele sind unterschiedlich, aber das Konzept ist das gleiche - du entfliehst dem hektischen Treiben der Großstadt und findest stattdessen einen Sinn darin, ein kleines Unternehmen zu führen, wo du die Natur spüren und die Dorfbewohner besser kennenlernen kannst.

Die Dänen Crinkle Cut Games betritt jetzt die Szene mit ihrem ersten Spiel, Discounty, und wenn Sie eine Vorliebe für diese spezielle Art des Komponierens und Strukturierens von Spielen haben, dann ist dies wirklich eine empfehlenswerte Interpretation der einzigartigen Eigenschaften des Genres.

Du kommst in Blomkest aus der Stadt auf Bitten deiner Tante Tellar an, die dich um Hilfe beim Start und Betrieb des örtlichen Supermarkts der Stadt, Discounty, bittet. Aus einer isometrischen Perspektive kann man die Stadt erkunden, die Bewohner treffen und mit ihnen sprechen und, vielleicht am wichtigsten, neue Waren bestellen, an der Kasse stehen und den Laden kontinuierlich erweitern und anpassen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Dies geschieht zum Beispiel durch dedizierte Nebenmissionen, die dich mit speziellen Kaufverträgen mit Lieferanten in und um die Stadt belohnen. Während du den Laden erkundest und verwaltest, entfaltet sich eine ernstere Erzählung rund um Umweltverschmutzung und Machtmissbrauch, aber aus offensichtlichen Gründen werde ich es dir nicht verderben. Darüber hinaus gibt es eine anhaltende Diskussion darüber, was die ständige Expansion mit einer kleinen dörflichen Umgebung macht, in der einige glauben, dass der ständige Durst nach größeren und schnelleren Gewinnen durch Expansion und Effizienz das Leben aus dem ruhigen, entspannten Charme der Stadt und ihrer Umgebung saugt. Es ist ein ziemlich lustiges "Spiel" mit dem gesamten Management-Sim-Aspekt, den das Spiel sehr gut aufgreift.

Der etwas unbeholfene Charme des Spiels ist von Stardew Valley und anderen isometrischen Spielen mit einem erzählerischen Augenzwinkern inspiriert, wie z. B. Sidebar Games ' Golf Story und Sports Story. Das liegt sicher nicht daran, dass jeder dieser Charaktere, wie der Totengräber-Journalist Cornelius oder die bereits erwähnte Tante Tellar, seine eigenen Fanclubs unter begeisterten Spielern haben wird, wie in Stardew Valley, sondern in Bezug auf die Schaffung von Persönlichkeit und Charme gelingt es Crinkle Cut hier, eine Gemeinschaft ungewöhnlicher Typen zu formen. Dies wird auch durch die bereits erwähnten Kaufverträge verstärkt, bei denen diejenigen, mit denen du handelst, bestimmte Perks freischalten müssen, so dass, obwohl das eher langweilige Herzsystem von Stardew Valley herausgeschnitten wurde, es immer noch einen Grund gibt, mit den Menschen um dich herum zu interagieren, es ist nur harmonischer in der zentralen Spielschleife des Spiels implementiert.

Das Erscheinungsbild ist auch eine Art moderne Interpretation klassischer isometrischer Spiele aus der 16-Bit-Ära, also denken Sie an etwas in der Art von Earthbound, und Sie sind da. Tatsächlich ist es unzähligen Spielen gelungen, diese technischen Rahmenbedingungen nachzubilden und ihre individuellen Settings zum Leuchten zu bringen, und Discounty gelingt es teilweise, einen einprägsamen ästhetischen Rahmen zu schaffen. Es gibt einen Detaillierungsgrad, der es ungemein befriedigend macht, nur die Stadt Blomkest zu betrachten, und es ist klar, dass das kleine Team viel Mühe investiert hat, um sicherzustellen, dass jeder Winkel und jede Ecke Persönlichkeit ausstrahlt. Die Farbpalette im Spiel ist nicht ganz so kontrastreich, vielleicht um der Stadt ein etwas anderes Gefühl zu verleihen, aber es ist trotzdem ein bisschen schade, dass Crinkle Cut nicht die Extrameile gegangen ist und ein wenig mehr mit den Farben herumgespielt hat, da vielleicht ein übertriebeneres visuelles Profil geholfen hätte. Grau und langweilig ist es aber sicher nicht, und da die Musik zuverlässig (wenn auch nicht auffällig) ist, sind weder die Ästhetik noch der Sound etwas, das wirklich im Weg steht.

Discounty wird Sie nicht überzeugen, wenn Sie nicht bereits auf die ganze "Ladenbesitzer"-Sache stehen. Egal, ob es darum geht, das Sushi-Restaurant in Dave the Diver zu leiten, eine erfolgreiche Ernte in Stardew Valley zu verkaufen oder im Laden in Moonlighter zu verkaufen, es spricht meine grundlegendsten Instinkte an, mich an der Führung eines solchen Ladens zu beteiligen, und zum Glück hat mich Discounty von Anfang an gefesselt. Sie müssen die benötigte Ware bestellen, den Laden selbst dekorieren, die Ware selbst in die Regale stellen und an der Kasse den Gesamtkaufpreis für jeden Kunden berechnen. Ja, es ist die Essenz von "Fleißarbeit", aber Junge, es macht Spaß. Noch besser: Obwohl das Spiel seine Schleife kontinuierlich um die bereits erwähnte Meta-Erzählung über die Herausforderungen von Blomkest erweitert, bleibt das Spiel der spezifischen Aufgabe treu, deinen Laden zu führen. Der eine oder andere Curveball wird auf einen geworfen, aber während Stardew Valley zum Beispiel durch die ständige Erweiterung des eigenen Rahmens beeindruckt, ist Discounty weitaus eingeschränkter, und man spürt, dass es sich um eine bewusste Designentscheidung handelt. Das bedeutet auch, dass es viel einfacher ist, es denjenigen zu empfehlen, die einige der grandioseren "gemütlichen Spiele" in ihrer angenommenen Länge einschüchternd finden.

Um ganz ehrlich zu sein, gibt es wirklich nicht viel, was ich hier ändern würde. Sicherlich wird nicht jeder auf eine kleine "gemütliche Management-Simulation" hereinfallen, oder wie auch immer man den Stil und das Genre positioniert, und inmitten des frühherbstlichen Action-Trubels könnte Discounty im Schatten der großen Titel, die aus den Startlöchern platzen, ein wenig zittern. Aber ich behaupte gerne, dass dieses kleine dänische Juwel Ihre Zeit und Ihr Geld wert ist, denn Crinkle Cut Games hat hier wirklich etwas getroffen.