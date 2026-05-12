Discords Nitro-Abo beinhaltet jetzt Xbox Game Pass

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Discord ist für viele Videospielfans die Wahl, und es scheint, als wüsste Microsoft das. Laut Xbox und Berichten von Engadget beinhaltet Discords Nitro-Abonnement nun einen "leicht generften" Xbox Game Pass.

Die Starter-Edition des Xbox Game Pass bietet Zugang zu mehr als 50 Konsolen- und PC-Spielen, wie Fallout 4, Stardew Valley, DayZ, Deep Rock Galactic, Overcooked 2 und Grounded. Und wie erwartet werden im Laufe der Zeit noch mehr hinzugefügt. Diese Game Pass Starter-Edition bietet außerdem jeden Monat 10 Stunden Cloud-Gaming-Zugang. Das bedeutet, dass du bestimmte Spiele aus deiner Xbox-Bibliothek streamen kannst. Und schließlich kannst du auch Xbox-Belohnungen verdienen.

Discord-Nitro-Abonnenten können dieses Angebot für die Starter Edition jetzt nutzen, wenn sie in Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Indien, Irland, Italien, Japan, Mexiko, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Polen, Portugal, der Slowakei, Südkorea, Spanien, Schweden, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich oder den Vereinigten Staaten leben.

Discord erhöht den Preis für das Nitro-Abonnement nicht, da laut Engadget der Preis weiterhin bei 10 Dollar pro Monat oder 100 Dollar pro Jahr liegt. Aber mit dem Nitro Basic- und Nitro Classic-Abonnement bekommt man keine Belohnungen.

Da es gut aussieht, wird Microsoft bald Discord Nitro-Vorteile für Game Pass-Abonnenten anbieten.