Discord wegen Kündigung des Nitro-Abonnements verklagt

Discord wird wegen seiner Nitro-Abonnements verklagt. Der Messaging- und Kommunikationsdienst wird von Millionen von Spielern auf der ganzen Welt genutzt, und obwohl viele von ihnen nicht für Nitro bezahlen, möchten Sie vielleicht die monatliche oder jährliche Gebühr berappen, um Ihr Discord-Leben aufzupeppen, wenn Sie bestimmte zusätzliche Funktionen wünschen.

In einem Fall, der am Wochenende von Anwalt Robert Freund gepostet wurde, können wir sehen, dass das Nitro-Abonnement von Discord in Schwierigkeiten geraten ist, da Verbraucher mit Sitz in Kalifornien behaupten, dass Nitro zu schwer zu kündigen ist, was gegen die Gesetze des Staates zur automatischen Verlängerung verstößt.

Die Kläger behaupten, dass es in den Benutzereinstellungen keinen "prominent platzierten Direkt- oder Link-Button" gibt, um ein Abonnement zu kündigen. Außerdem wird behauptet, dass "der Kündigungsprozess von Discord so verschleiert ist, dass es YouTube-Tutorials gibt, die anleiten, wie man ein Discord-Abonnement kündigt".

Dieser Rechtsstreit wird noch eine Weile andauern, und so werden wir wahrscheinlich noch einige Zeit lang kein Ergebnis sehen, aber lassen Sie uns in der Zwischenzeit wissen, was Sie denken. Hast du Discord Nitro und denkst du, dass es einfach ist, es zu kündigen?