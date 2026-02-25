Discord verzögert die weltweite Altersverifikation nach massiver Gegenreaktion

HQ

Discord verlangt, wie viele andere Webseiten und Dienste, auf denen Sie mit Erwachsenen-Inhalten in Kontakt kommen könnten, bereits eine Altersverifikation im Vereinigten Königreich. Abgesehen von diesem regnerischen Höllenloch kannst du dich jedoch frei einloggen, wie du willst, und sehen, was dir gefällt. Das sollte sich ändern, als Discord die Altersverifizierung weltweit einführte, aber es scheint, als würden sich diese Richtlinien jetzt verzögern.

"Wir wussten, dass dieser Rollout kontrovers sein würde", heißt es in einer Nachricht auf der Discord-Website. "Jedes Mal, wenn du etwas einführst, das Identität und Verifizierung berührt, werden die Leute starke Gefühle haben. Zu Recht. Im Nachhinein hätten wir mehr Details über unsere Absichten und den Ablauf des Prozesses geben sollen... Viele von euch sind gegangen und dachten, wir verlangen von allen Gesichtsscans und Ausweis-Uploads, nur um Discord nutzen zu können. Das ist nicht das, was passiert, aber die Tatsache, dass so viele Menschen daran glauben, zeigt uns, dass wir bei unserer grundlegendsten Aufgabe versagt haben: klar zu erklären, was wir tun und warum. Das liegt an uns."

Die Meldung fährt fort, dass die Altersverifikation bis zur zweiten Jahreshälfte verschoben wird, aber sie findet weiterhin statt. Wenn das für dich wie zuvor ein Ausschlusskriterium ist, ändert das vielleicht nichts an deiner Meinung. Discord tut jedoch alles daran, uns davon zu überzeugen, dass das keine so schlechte Idee ist. 90 % der Nutzer werden keine Veränderungen feststellen, da ihr Alter durch eine Technologie hinter den Kulissen bestimmt wird. Die 10 %, die verifizieren müssen, haben mehrere Möglichkeiten, dies zu tun, und können sich trotzdem entscheiden, nicht zu verifizieren, während sie auf die meisten Discord-Dienste außerhalb altersbeschränkter Inhalte und einiger Sicherheitseinstellungen zugreifen.