Discord-Rollout beginnt im PlayStation-Ökosystem

Discord ist ein wesentlicher Bestandteil der Art und Weise, wie Spieler kommunizieren, wenn sie gemeinsam PC-Spiele spielen, und das Tool ist seit einiger Zeit auch auf Xbox vorhanden. Jetzt können PlayStation-Spieler endlich von diesem Audio- und Chat-Tool direkt auf der Konsole profitieren.

Ab heute wird Discord schrittweise in PlayStation integriert. Es wird in den Regionen Japan und Asien beginnen und in den kommenden Wochen auf alle anderen Gebiete ausgeweitet. Sony hat einen Blogbeitrag veröffentlicht, in dem detailliert beschrieben wird, dass es ein Konsolen-Update geben wird, um Discord zu aktivieren, und auch, wie Konten sowohl auf PS5 als auch auf PS App auf Mobilgeräten verknüpft werden können.

Freust du dich darauf, Discord in deinen PlayStation-Multiplayer-Spielen zu verwenden?