Discord reagiert auf Behauptungen, dass 2 Millionen Ausweisfotos von Hackern erfasst wurden

Sobald die Altersverifizierung eingeführt wurde, machten sich die Menschen Sorgen darüber, wie ihre Gesichter nicht nur von Unternehmen und Dienstleistern verwendet werden könnten, sondern auch von Hackern und solchen, die mit dem Diebstahl und Verkauf von Daten schnelles Geld verdienen könnten.

Jetzt scheint es, dass wir den ersten Riss in der Altersverifizierung sehen, denn es wird berichtet, dass rund 1,5 TB an Fotos aus einem Kundensupport-System eines Drittanbieters gestohlen wurden, das von Discord verwendet wird. Discord bestreitet diese Behauptung und sagt, dass nur rund 70.000 Benutzer betroffen sind und alle kontaktiert wurden.

Es räumt jedoch ein, dass möglicherweise amtliche Ausweise in den Verstoß einbezogen wurden. Zendesk, das Kundensupport-System, sagt, dass seine eigenen Systeme nicht kompromittiert wurden (via TheGamer). Die aufgenommenen Bilder stammen Berichten zufolge von denen, die ihre Altersverifizierung über Discord angefochten haben, was möglicherweise die Verwendung eines amtlichen Ausweises sowie eines Selfies erfordert.

Auch wenn Discord die Behauptung von 1,5 TB bestreitet, gibt es Online-Quellen wie den International Cyber Digest, die sie unterstützen und sagen, dass der Verstoß schlimmer war als erwartet. Wir müssen sehen, wie sich diese Situation entwickelt.