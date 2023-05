Discord nimmt einige große Änderungen an Benutzernamen vor

HQ

In einem neuen Blogbeitrag skizziert Discord die wichtigsten Änderungen, die es an seinen Benutzernamensystemen vornehmen wird, was bedeutet, dass Sie sich nicht mehr an Ihren vierstelligen Diskriminator erinnern müssen, sondern einen neuen Benutzernamen wählen müssen.

Laut dem Beitrag von Discord waren die vierstelligen Diskriminatoren zunächst eine gute Lösung, als der Dienst gerade erst begann, aber aufgrund der schieren Größe der Benutzerbasis wurde jetzt eine andere Methode benötigt. Anstelle Ihres einen Benutzernamens mit vier Zahlen am Ende können Sie jetzt einen eindeutigen Benutzernamen auswählen, der auch Zahlen und einige Satzzeichen enthalten kann.

Dies wird mit einem neuen Anzeigenamen kombiniert, der nicht eindeutig ist, sondern in der Mitte Ihres Profils angezeigt wird. Schauen Sie sich das Bild unten an, um zu sehen, wie es aussehen wird. Diese Änderungen werden im Laufe des Jahres eingeführt, sollen aber bis Ende 2023 abgeschlossen sein.

Was hältst du von dieser großen Veränderung gegenüber Discord?