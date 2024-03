Discord führt Quests ein, mit denen du Spiele an deine Freunde streamen kannst

HQ

Letztes Jahr hat Discord einen Deal mit Epic Games abgeschlossen, bei dem du einen kostenlosen Star Wars-Skin für Fortnite verdienen konntest, indem du das Spiel 15 Minuten lang an einen Freund streamst. Jetzt, laut einem neuen Blogbeitrag, wird dies ein dauerhaftes Feature auf Discord.

Eine Spielefirma sponsert Quests auf Discord, und dann verdienst du Skins und andere Goodies, indem du das Spiel streamst. Wenn du bereits gerne einem Freund beim Spielen zusiehst, während du zusammen auf Discord chattest, scheint dies ein ziemlich guter Weg zu sein, um das Beste aus deiner Streaming-Zeit zu machen.

Aber dies scheint auch eine weitere Möglichkeit zu sein, den Grind in das Spielen zu schieben. Quests geben dir zusätzliche, unnötige Ziele, in der Hoffnung, einen glänzenden neuen Skin für deinen Account zu erhalten. Es gibt Befürchtungen, dass dies das unschuldige Konzept des Streamings an Freunde ruinieren könnte, da die Leute jemanden anbetteln werden, noch fünf Minuten online zu bleiben, damit er eine Quest abschließen kann.

Was haltet ihr von Discord Quests?