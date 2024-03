Discord erweitert Aktivitäten, indem es Drittentwicklern erlaubt wird, Spiele zu erstellen

HQ

Ende letzten Jahres stellte Discord den Nutzern über ein Dutzend Spiele mit der Registerkarte "Aktivitäten" vor. Alles, von einem verrückten Minigolfspiel bis hin zum stümperhaften Fußballerlebnis der Bobble League, kann bequem von einem Discord-Anruf aus genossen werden.

Wie in einem neuen Ankündigungsbeitrag enthüllt, erweitert Discord nun die Aktivitäten, indem es Drittentwicklern ermöglicht, ihre eigenen Spiele zu erstellen. "Ab dem 18. März können Discord-Entwickler mit unserem neuen Embedded App SDK neue Spiele und Erlebnisse entwickeln, die direkt auf der Plattform gespielt werden können", heißt es in dem Beitrag.

Es ist der jüngste Schritt in einer Reihe von Schritten von Discord, um Entwicklern Anreize zu bieten, ausschließlich auf der Plattform zu erstellen, Geld zu verdienen und vieles mehr. Ob wir dadurch große Veränderungen in unserem Gaming sehen werden, ist nicht bekannt, aber es ist ein Schritt in eine neue Richtung.