Discord entbannt etwa 200 Nutzer, die von einem Fehler betroffen waren, der gitterbasierte Bilder als schädliche Inhalte erkannte

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Rund 200 Discord-Konten wurden nach einem Fehler, der dazu führte, dass Nutzer dauerhaft vom Messaging-Dienst suspendiert wurden, weil gridbasierte Bilder fälschlicherweise als schädlich eingestuft wurden. Am Wochenende wurde berichtet, dass eine Schwachstelle in Discords KI-Moderationstools dazu führte, dass der Dienst alle quadratischen Rasterbilder fälschlicherweise als CSAM enthielt, erkannte.

"Unsere Systeme markieren Inhalte, indem sie ihn mit bekanntem schädlichem Material abgleichen. Diese Art von Ähnlichkeitsübereinstimmung kann zu falschen Positiven führen, weshalb ein Mitglied unseres Trust & Safety-Teams immer markierte Inhalte überprüft, bevor Maßnahmen ergriffen werden", erklärte Discord in einem Thread auf Twitter/X. Es hieß, dass der Hauptfokus markierter Inhalte darauf liegt, Uploads zu pausieren, anstatt einen Nutzer komplett zu sperren.

Der Bug war die Ursache für die Sperren, und die vom Bug betroffenen Konten wurden überprüft und wiederhergestellt. Discord zeigt, dass seit Mai dieses Jahres mehr als 8.000 Konten von dem Fehler betroffen waren, aber alle wurden entbannt.

"Wir wissen, dass das keine befriedigende Erklärung ist, wenn das dein Konto ist, und wir hätten das früher bemerken müssen. Wir arbeiten an besseren Schutzmaßnahmen, damit so etwas nicht stillschweigend wieder passieren kann, und allgemein daran, sicherzustellen, dass unsere Sicherheitssysteme keine Menschen bestrafen, die nichts falsch gemacht haben", schrieb Discord.

Wenn du also darauf gewartet hast, dein Minecraft-Inventar voller Diamanten zu zeigen, aber nicht durch den Bug gebannt werden wolltest, scheint die Mustererkennung von Discord jetzt fein abgestimmt worden zu sein, um ungerechtfertigte Sperren zu vermeiden.