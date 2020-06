Disco Elysium wird zur philosophischen TV-Serie

Jahrelang schien es so, dass alle Versuche, Filme und Serien basierend auf Spielen zu erstellen, entweder abgebrochen wurden oder als unbefriedigender Mist endeten. Es ist in den letzten Monaten aber gleichzeitig klar geworden, dass sich viele Menschen eine solche Kooperation wünschen und begeistert sind, wenn aus diesen beiden unterschiedlichen Medienformaten etwas Gemeinsames entsteht. ZA/UM träumt ebenfalls davon, ihr prächtiges Rollenspiel Disco Elysium in eine Fernsehserie zu verwandeln. In einer Pressemitteilung bestätigt das Künstler-Kollektiv, dass dj2 Entertainment (die übrigens auch mit einer auf Vampyr basierenden TV-Serie beauftragt wurden) eine TV-Serie basierend auf einem der besten Videospiele des vergangenen Jahres anfertigen werde. Da die Zusammenarbeit in einer sehr frühen Phase angekündigt wurde, müssen wir uns wahrscheinlich noch eine Weile auf das Endergebnis gedulden...

Quelle: Variety.