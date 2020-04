Disco Elysium wird "bald" auf Nintendo Switch begeistern

Wer hätte gedacht, dass ZA/UM ein Rollenspiel veröffentlichen, das viele Leute für das beste Spiel des Jahres 2019 halten. Disco Elysium hat in den letzten Monaten so viele Auszeichnungen und Preise gewonnen, dass es schwer ist, darüber einen Überblick zu behalten. Die Freude war daher groß, als die Entwickler bestätigten, dass dieser Titel auch für Playstation 4 und Xbox One erscheinen wird. Leider haben sie bis heute nichts über eine mögliche Nintendo-Switch-Veröffentlichung gesagt.

In einem Interview mit dem BBC-Podcast 5 Live Game On ist eine entsprechende Ankündigung nun allerdings geschehen. Die Entwickler verraten nicht nur, dass Disco Elysium für die Switch kommt, sie bestätigen außerdem, dass das "bald" der Fall sein wird. Der "Art Director" des Spiels, Aleksander Rostov, sagt konkret, er müsse manchmal eine Pause von der Arbeit einlegen und nutzt dafür liebend gerne die Switch-Edition des Spiels. Die Arbeit ist also bereits in vollem Gange, was ebenfalls gute Nachrichten für diejenigen sein dürften, die das Rollenspiel nicht auf dem PC spielen wollen. Sicher erhalten wir in naher Zukunft weitere Informationen zu den PS4- und Xbox-One-Versionen.