Disco Elysium: The Final Cut landet Ende März auf Playstation

Das großartige Disco Elysium aus dem Jahr 2019 ist derzeit nur auf PC und Mac verfügbar. Konsolenspieler haben letztes Jahr im Dezember jedoch die Aussicht auf einen Port erhalten, der für Playstation 4/5, Xbox One/Series und Nintendo Switch geplant ist. Enthalten sind neue Missionen, Charaktere und eine vollständige Sprachausgabe (in Englisch). Obwohl die Entwickler ZA/UM seitdem kein Wort mehr darüber verloren haben, will das Künstlerkollektiv an ihren Plänen festhalten. Zumindest im Falle der Playstation-Versionen.

Sony hat einen neuen Trailer veröffentlicht, der zum einen verrät, dass Disco Elysium: The Final Cut im Vergleich zum Hauptspiel neue Überraschungen bereithält, und zum anderen das Erscheinungsdatum enthüllt. Am 30. März wird diese Edition für Spieler auf PC, PS4, PS5 und Google Stadia bereitstehen. PC-Spieler, die bereits das Original besitzen, erhalten das Upgrade am selben Tag ohne zusätzliche Kosten.

Wir haben zu diesem Zeitpunkt noch nichts über die anderen Konsolen gehört, was verschiedene Gründe haben kann. Entweder ist die Ankündigung des Erscheinungsdatums gestaffelt oder die Editionen brauchen einfach noch etwas Zeit. Wir halten euch auf jedem Fall auf dem Laufenden.