Disco Elysium lässt sich jetzt auch auf eurem alten Arbeitsrechner spielen

ZA/UM hatte diese Woche hervorragende Nachrichten für alle Spürnasen auf alten Computersystemen. Mit dem jüngsten Update, das sie fies "Working Class" (also Arbeiterklasse) genannt haben, wurden die Mindestanforderungen für Disco Elysium erheblich reduziert, sodass mittlerweile selbst die letzte Karotte den Titel spielen kann. Auf Maschinen mit niedrigen Spezifikationen sieht der Titel zwar nicht mehr so schick aus, doch dieses Rollenspiel überzeugte uns ja nicht nur aufgrund seiner Präsentation so sehr. Hier sind die neuen Mindestanforderungen:



Prozessor: Intel Core 2 Duo

Arbeitsspeicher: 2GB RAM

Grafikkarte: 512 MB VRAM



Zum Vergleich sind hier die vorherigen Mindestanforderungen aufgeführt:



Prozessor: Intel i5-7500 oder AMD 1500 oder vergleichbar

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafikkarte: Intel HD620 oder vergleichbar



Die Aktualisierung der Mindestanforderungen ist übrigens nicht nur auf Windows-PCs beschränkt, sondern funktioniert auch bei denjenigen, die einen alten Mac besitzen - ein MacBook Pro, einen iMac und sogar den Mac Mini von vor zehn Jahren. Auf diesen Systemen läuft Disco Elysium jetzt ebenfalls.

Quelle: PC Gamer.