Disco Elysium könnt ihr nun auch auf Deutsch lesen

Diese Woche wurde Disco Elysium mit lokalisierten Untertiteln in Deutsch, Französisch und Traditionellem Chinesisch erweitert. Entwickler ZA/UM koppelte das Update an den Startschuss der digitalen Weihnachtsverkäufe, um potentiellen Kunden auf den entsprechenden PC-Marktplätzen einen zusätzlichen Kaufanreiz servieren zu können. Obwohl im neuen Trailer deutsch gesprochen wird, sind Sprachoptionen in deutscher Sprache weiterhin nicht für das Spiel verfügbar - die Lokalisation umfasst ausschließlich Bildschirmtexte. Das dürfte für viele Spieler dennoch von großem Wert sein, weil der detaillierte, englische Sprachstil in Disco Elysium sehr anspruchsvoll ist. Was ihr sonst über eines der besten Rollenspiele von 2019 erfahren müsst, verrät euch unsere Kritik.

Quelle: Steam, ZA/UM.