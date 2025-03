Disco Elysium kommt auf das Handy, um die TikTok-Generation zu verzaubern

HQ

Das gefeierte RPG Disco Elysium kommt auf eine neue Plattform. Bald werden Android-Nutzer in der Lage sein, einen der besten Titel des Jahres 2019 zu erleben, aber er wird nicht in genau der gleichen Form sein, die andere Plattformnutzer gespielt haben.

Das ursprüngliche Studio ZA/UM von Disco Elysium passt das Original im Wesentlichen an Android an, um den Benutzern ein Erlebnis zu bieten, das sie in kurzen Bursts und nicht in langen Sitzungen spielen können. "Wir beabsichtigen, die TikTok-Nutzer mit schnellen Treffern von fesselnden Geschichten, Kunstwerken und Audios zu fesseln und letztendlich eine völlig neue, zutiefst fesselnde Form der Unterhaltung zu schaffen", sagte Studioleiter Denis Havel.

Während alles, was mit Storytelling und TikTok zu tun hat, sofort die Alarmglocken läuten lassen könnte, wenn man bedenkt, dass die meisten Menschen nicht genug Handy-Akku haben, um einen ganzen Tag lang auf dem Handy zu spielen, könnte es interessant sein zu sehen, was ZA/UM mit der Erfolgsformel von Disco Elysium anstellen kann, indem es sie mit diesem Kurzform-Gameplay kombiniert.

Wie Sie im Trailer unten sehen können, passt das Spiel jetzt in ein Hochformat, das eher einer Visual Novel ähnelt, bei der die Spieler durch ihre Dialogoptionen wischen. Auch hier wird dies für einige wie Ketzerei klingen, während es für andere eine zugänglichere Erfahrung sein wird.

Was halten Sie von dem neuen Look von Disco Elysium ?