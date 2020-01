Disco Elysium jetzt im ultraweiten Hardcore-Modus erleben

Wir haben den Debüttitel Disco Elysium des Entwicklers ZA/UM sehr genossen, als wir ihn Ende letzten Jahres besprochen haben. Den vielen Möglichkeiten beim Voranschreiten der Story und die Tiefe beim Gameplay konnten zahlreiche Spieler und Kritiker etwas abgewinnen, deshalb hat sich der Entwickler nun dazu entschieden, diesen Kennern eine größere Herausforderung zu bieten.

In einem kürzlich veröffentlichten Update hat ZA/UM dem Spiel den höheren Schwierigkeitsgrad "Hardcore" verpasst, in dem zahlreiche Detaileinstellungen umgeändert wurden. Es wird weniger Geld geben, Medizin ist teurer, die gefährlichen Drogen deshalb verlockender und die Herausforderung in der Welt entsprechend schwieriger. Wer sich nach einer solchen Erfahrung sehnt, der sollte unbedingt noch einmal in eines der besten Rollenspiele des vergangenen Jahres reinschauen.

Quelle: Steam.