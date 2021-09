Disco Elysium im Final Cut physisch auf Playstation 4 geplant

HQ

ZA/UM und Iam8bit planen Ende des Jahres die Veröffentlichung zwei physischer Sondereditionen von Disco Elysium auf Playstation-Konsolen. Die PS4-Version des Rollenspiels erhaltet ihr ab dem 9. November zum Preis von 40 Euro und eine Collector's Edition zum stolzen Preis von 250 US-Dollar (ca. 212 Euro) soll bis Ende des Jahres folgen.

In der normalen Handelsversion stecken ein Poster und ein Zugangscode für ein digitales Artbook mit 190 Seiten Umfang. Die Collector's Edition enthält eine handbemalte Skulptur, das Artbook in gebundener Form und eine illustrierte Karte aus Stoff. Erwähnenswert ist auch, dass die darin enthaltene PS5-Disc anscheinend auch auf der PS4-Konsole funktioniert, was uns ehrlich gesagt verwundert. Mehr Infos und der Link zum Shop.