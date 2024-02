Disco Elysium Expansion abgebrochen, Entwickler entlässt 25% der Belegschaft

HQ

ZA//UM, der Entwickler hinter dem Hit Disco Elyisum aus dem Jahr 2019, wird 24 Mitarbeiter entlassen, etwa 25 % seiner Belegschaft, nachdem Project X7, eine eigenständige Erweiterung für Disco Elysium, eingestellt wurde.

In einer angeblichen Nachricht an das Unternehmen, die GLHF vorliegt, sagte ZA/UM-CEO Ilmar Kompus Folgendes: "Trotz konzertierter Bemühungen in den letzten acht Monaten unseres Managementteams und der X7-Disziplinen habe ich nach Rücksprache mit unserem Managementteam die schwierige Entscheidung getroffen, X7 abzusagen. Diese Entscheidung wird, anders als die Pause bei Project P1, leider höchstwahrscheinlich zu Redundanzen innerhalb unseres Studios führen."

"Mit der Absage von X7 schlagen wir vor, unser Team neu zu formieren, um unsere beiden verbleibenden Spiele zu unterstützen. Diese Anpassung wird mit ziemlicher Sicherheit zu Redundanzen führen, die vor allem das X7-Team betreffen, aber auch unsere Nicht-Entwicklungsteams und Nicht-X7-Projekte."

Project X7 war Berichten zufolge etwa 1 bis 2 Jahre von der Fertigstellung entfernt. Die anderen Projekte werden derzeit als C4 und M0 bezeichnet.