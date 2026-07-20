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Wieder einmal hören Menschen in der Spielebranche von "schwierigen Nachrichten", die selten etwas anderes bedeuten als Entlassungen. Im Fall von Disco Elysium und Zero Parades: For Dead Spies Entwickler ZA/UM ist die "schwierige Nachricht" genau das, denn das Unternehmen hat bestätigt, dass es "bis zu 32" seiner Mitarbeiter entlässt, die über ihre Entlassung informiert wurden oder Risikowarnungen erhalten haben.

Diese 32 Mitarbeiter kommen aus ganz ZA/UM, und die unglückliche Entscheidung wurde getroffen, einen Teil des Personals aufgrund der schlechten Leistung des neuesten Studiotitels Zero Parades: For Dead Spies zu entlassen. Obwohl es gut bewertet wurde, erreichte das Spiel nicht das gewünschte kommerzielle Niveau für ZA/UM, was bedeutete, dass es einfach nicht so viele Exemplare verkaufte, wie sie es sich gewünscht hatten.

Laut einer Erklärung von ZA/UM wird dies "die Form von ZA/UM, aber nicht ihren Zweck verändern. Unsere künstlerischen Standards bleiben unverändert: Wir werden bestehen." Erwarten Sie also nicht, dass der Entwickler irgendwohin geht, aber vielleicht auch nicht, dass schnell etwas Neues herauskommt. Bereits hatte ZA/UM seinen Anteil an Kontroversen erlebt, nachdem viele der wichtigsten Disco Elysium-Entwickler das Unternehmen verlassen hatten, um eigene Studios zu gründen.

Die Kontroverse führte zu solcher Verwirrung, dass es möglich ist, dass die Menschen unsicher blieben, ob sie Zero Parades: For Dead Spies unterstützen sollten oder nicht. Die Mundpropaganda des RPGs war einfach nicht so stark wie die von Disco Elysium, und ZA/UM hat es ein zweites Mal nicht geschafft, Blitz zu bottlen.