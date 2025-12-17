Disclosure Day ist der offizielle Titel von Steven Spielbergs UFO-Film

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass der legendäre Regisseur Steven Spielberg an einem Film über UFOs arbeitet. Nun wurde es offiziell als Disclosure Day vorgestellt, das am 12. Juni 2026 veröffentlicht wird.

In den Hauptrollen sind Josh O'Connor, Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo und viele weitere zu sehen, während wir einer Reihe von Personen folgen, die offenbar entdeckt haben, dass die Menschheit nicht allein unter den Sternen ist. Im unten stehenden Trailer sehen wir keine Aliens, da es scheint, dass der Großteil von Disclosure Day darauf abzielt, die Wahrheit in die Welt zu bringen und zu beobachten, wie sie auf die Antwort auf unsere ultimative Frage reagiert.

Autoritätspersonen versuchen, die Wahrheit zum Schweigen zu bringen, Polizeiautos fahren durch Zäune, seltsame Hirsche und Vögel führen ein kleines Mädchen in den Wald. Im Moment ist das für uns ein Rätsel, aber da Spielberg hinter der Linse steht, können wir es kaum erwarten, dieses Rätsel im nächsten Juni zu sehen.