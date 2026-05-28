Disclosure Day gibt uns im letzten Trailer einen Einblick in das außerirdische Leben

HQ

Ist ein Reh ein Außerirdischer? Es scheint so, denn im letzten Trailer zu Steven Spielbergs kommendem Film Disclosure Day sehen wir eine Aufnahme eines Rehs, das sich in einen großen, bugäugigen Außerirdischen verwandelt, was bestätigt, wie die legendäre Sicht des Regisseurs auf Wesen aus einem weit entfernten Sonnensystem aussehen würde.

Der Film, wie wir im weiteren Verlauf des Trailers sehen, handelt nicht wirklich von den Aliens selbst, sondern mehr von den Menschen auf dem Planeten Erde. Wie reagieren wir darauf, zu wissen, dass wir nicht allein im Universum sind? Was passiert mit den Menschen, die die Wahrheit herausgefunden haben, bevor die Behörden bereit waren, etwas öffentlich zu machen? Diese Fragen werden wir im Film beantwortet sehen, da Spielberg sich mit den sehr realen Möglichkeiten auseinandersetzen will, die eintreten könnten, sollte ein Ereignis in unserer Welt stattfinden.

Neben einem überraschenden Alien am Ende taucht Spielberg selbst im Trailer als weitere angenehme Überraschung auf. Er sagt, dass er jetzt viel stärker glaubt als bei den Dreharbeiten zu Close Encounters, dass wir nicht allein im Universum sind. Er glaubt an mehr als nur die Existenz außerirdischen Lebens und glaubt, dass es andere intelligente Zivilisationen gibt.

Was würde passieren, wenn wir von ihnen erfahren? Finden Sie es am 12. Juni heraus und sehen Sie sich unten den Trailer an: