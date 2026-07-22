Disc Golf Masters Early Access Vorschau: Ein vielversprechender Start mit großem Potenzial

Discgolf ist ein fantastischer Sport, so ist es eben. Ich bin ein regelmäßiger Spieler und habe viele Stunden damit verbracht, in hohem Gras, in Büschen und auf Wasserläufen nach Plastikplatten zu suchen. Ich bin darin nicht besonders gut – überhaupt nicht – aber es macht trotzdem großen Spaß, und "glücklicher Amateur" ist ein Etikett, auf das ich stolz bin. Ich schaue auch ziemlich viel Discgolf. Es ist faszinierend zu sehen, wie die besten Discgolfer der Welt Scheiben mit fast übermenschlicher Präzision werfen – auf eine Weise, die eigentlich nicht möglich sein sollte. Dieses Niveau werde ich im echten Leben nie erreichen, aber vielleicht digital? Dank Disc Golf Masters könnte es tatsächlich möglich sein.

Disc Golf Masters ist ein Spiel, das kürzlich im Early Access veröffentlicht wurde und passenderweise in Finnland entwickelt wurde. Finnland ist schließlich so etwas wie ein Mekka für Discgolf in Europa, ein Gebiet, in dem andere selten viel zu sagen haben – zumindest nicht, wenn es darum geht, Weltklasse-Praktizierende des Sports hervorzubringen.

Man muss zugeben, die Aussicht ist wunderschön. Allerdings kann Disc Golf Masters nicht damit prahlen, ein überwältigendes visuelles Erlebnis zu bieten.

Es ist wichtig, beim Zielen und dann Werfen vorsichtig zu sein.

Spinoff Games betritt hier Neuland – und das zu einem fast perfekt gewählten Moment. Discgolf war noch nie so groß wie heute, und obwohl es schon einmal ein oder andere Discgolf-Spiel gab, kam keines an das Ambitions- und Qualitätsniveau von Disc Golf Masters heran. Allerdings ist es auch nicht perfekt, und da es sich um ein Early-Access-Spiel handelt, ist das kaum zu erwarten. Noch nicht, jedenfalls.

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Was mir an Disc Golf Masters am meisten gefällt, sind die intuitiven Steuerungen. Denken Sie zum Beispiel an die Steuerung in Skate, bei der man Tricks macht, indem man den Stick hin und her bewegt, oder an die Art, wie man in NHL-Spielen schießt. Du wirfst die Disc auf die gleiche Weise Disc Golf Masters hinein, indem du leicht zwischen Rückhand und Vorhand wechselst, indem du die X-Taste am Controller drückst, mit dem linken Stick zielst und die Disc mit dem rechten durch die Luft schleuderst. Man muss den Stick aber gerade drehen, denn wenn man zu weit von einer geraden Linie abweicht, läuft alles ziemlich schnell schief – etwas, das ich sowohl im echten Leben als auch im Spiel gewohnt bin.

Du kannst auch mit einem "Run-up" werfen – das heißt, du läufst, bevor du die Disc wegschnippst – und dann gibt es plötzlich mehrere Faktoren, auf die du achten musst. Nach einer Weile macht es Klick und es fühlt sich völlig natürlich an. Wie fest du wirfst, hängt auch davon ab, wie weit du den Stock vor dem Werfen zurückziehst, daher gibt es wirklich viele Möglichkeiten, die Kurse anzugehen.

Nein, ich habe kein Hole-in-One geschafft... Noch nicht.

Das Gehen aus dem Spielfeld ist während einer Discgolf-Runde keine völlig ungewöhnliche Erscheinung.

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Ich schätze es, dass Spinoff viel Mühe darauf verwendet hat, wie die Disc mit dem Boden interagiert. Verschiedene Oberflächen beeinflussen ihn auf unterschiedliche Weise, sodass er entweder früher anhält oder umgekehrt nach der Landung weiter gleitet. Es ist offensichtlich, dass sie den ultimativen Discgolf-Simulator herausbringen wollen, was sich selbst im Flug der Disc zeigt. Der Wind beeinflusst eindeutig deine Würfe, und es gibt verschiedene Techniken und Mechaniken, die unverzichtbare Werkzeuge sind, um die Scheibe dorthin zu bringen, wo du sie haben möchtest.

Etwas, das ich wirklich schätze, ist, dass sie Lizenzen für echte Discs gesichert haben. Mehrere Modelle habe ich in meiner eigenen Tasche im Spiel, und das verleiht dem Spiel einen zusätzlichen Realitätsschub. Latitude 64, Discmania, Westside Discs und Kastaplast haben dem Spiel ihre Discs geliehen, und das ist mehr als nur eine nette Ergänzung; Das verleiht dem Spiel auch mehr Substanz. Weitere Marken sind ebenfalls unterwegs, und ich hoffe besonders auf MVP, die meine absoluten Lieblingsdiscs machen.

Danke!

Das Spiel ist momentan etwas dünn. Es gibt nur drei Kurse zur Auswahl, aber glücklicherweise gibt es sie in verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Du schaltest neue Varianten frei, indem du die Anforderungen der vorherigen Version erfüllst, wofür du auch mit einer neuen Disc belohnt wirst. Jedes Mal, wenn du wirfst, erhältst du außerdem "Aktivitätspunkte", mit denen du letztlich mehr Inhalte über einen Tab im Spiel namens "Belohnungstracker" freischalten kannst. Dort findest du alles von Scheiben bis hin zu neuen Brillen, mit denen du deinen Charakter schmücken kannst. Auch wenn das Spiel inhaltlich relativ spärlich ist, gibt es im Moment definitiv genug, um dich zu unterhalten.

Es gibt trotzdem einige große Nachteile. Der Charaktereditor zum Beispiel ist sehr einfach, und man kann nur zwischen wenigen verschiedenen Gesichtern, ein paar Frisuren und Hautfarben wählen. Es ist auch klar, dass sie nicht viel Mühe in stilvolle Charaktermodelle gesteckt haben... Denn ehrlich gesagt sehen sie nicht ganz richtig aus.

Es gibt viele neue Discs zum Freischalten, die du dann deiner Tasche hinzufügen kannst.

Drei Gänge – eine Zahl, die steigen soll.

Ein größeres Problem ist, dass das Spiel noch nicht wirklich optimiert ist und von Zeit zu Zeit ziemlich laggt. Das trotz der Tatsache, dass ich es auf einem Computer mit 32 GB RAM, einem leistungsstarken Prozessor und einer 5070-Grafikkarte spiele. Ich kann dir sagen, es ist, gelinde gesagt, ziemlich nervig, wenn es genau im Moment des Werfens laggt. Es gibt auch viele Bugs, aber meistens kleinere, die Spinoff leicht beheben kann. Ein amüsanter Käfer bedeutete, dass ich die Ehre hatte, auf einem Laternenpfahl zu stehen und zu werfen, vermutlich weil ich direkt darunter gelandet war.

Ich freue mich wirklich darauf, Disc Golf Masters im Vorfeld der Version 1.0 zu verfolgen. Was ich bisher gespielt habe, sieht sehr vielversprechend aus, und wenn man sich ihre Fahrpläne anschaut, gibt es jede Menge spannender Inhalte, auf den man sich freuen kann. Ich hoffe jedoch, dass sie einen Karrieremodus enthalten, in dem man seinen Spieler weiterentwickeln und auf der DGPT-Tour vom Amateur zum Profi aufsteigen kann. Wir müssen sehen, wie dieser Teil ausgeht... aber ich hoffe auf jeden Fall auf mehr.

Ich werde mit einer Rezension zurückkommen, sobald das Spiel offiziell veröffentlicht ist, aber das ist mindestens ein Jahr entfernt, und wir müssen sehen, wie das Spiel dann aussieht. Selbst jetzt lohnt es sich auf jeden Fall, es zu kaufen, besonders wenn Sie, wie ich, eine Runde Discgolf in der Natur lieben.