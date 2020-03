Disaster Report 4 : Summer Memories auf PS4 und Switch ausprobieren

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, anderen Menschen zu helfen - auch wenn das bedeutet, zu Hause zu bleiben und soziale Kontakte in elektronischer Form zu pflegen. In Disaster Report 4 geht es in vielerlei Hinsicht ebenfalls darum, sich um andere Menschen zu kümmern, nur dass die Spielumgebung noch um einiges aussichtsloser wirkt, als das aktuell bei uns hier in Deutschland der Fall ist. Um euch einen Einblick ins Spiel zu geben, hat Publisher NIS America eine Demoversion des Titels auf Nintendo Switch und Playstation 4 bereitgestellt. 5,5 GB ist das Paket groß, falls euch aktuell nach Endzeitstimmung und den Kopf unter einem Berg aus Kissen vergraben ist. Anfang April erscheint das fertige Spiel.

Quelle: GameInformer.