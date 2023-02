Dirty Final Fantasy VII-Gegenstände erscheinen im März für PowerWash Simulator

HQ

Ende Januar enthüllten wir, dass PowerWash Simulator eine Zusammenarbeit mit Final Fantasy VII vorbereitet, in der Sie Gegenstände, Feinde und Orte für das klassische RPG mit Strom waschen können.

Jetzt haben wir die ersten Screenshots von all dem schmutzigen Zeug, das darauf wartet, gewaschen zu werden (dass Hardy-Daytona wirklich eine Bereinigung braucht!), sowie ein Veröffentlichungsdatum. Es stellt sich heraus, dass dieser kostenlose DLC am 2. März ankommt, also bereite deine Reinigungsausrüstung mit den besten Düsen und Seife vor!