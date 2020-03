Dirt Rally 2.0: Gamereactor wagt Weltrekordversuch in DIY-Game-Station

Der schwedische Gamereactor-Redaktionsleiter Peter Hegevall ist ein absoluter Autonarr, den ihr hier bei uns häufig mit seinen starken Meinungen zu verschiedenen Autorennspielen lest. Der gute Mann nimmt schnelle Autos sehr ernst und stellt hohe Ansprüche an sein Equipment (Petter war selbst mal Rallyefahrer und cruist auch heute noch ab und zu mit seinem Nissan GT-R durch das schwedische Outback).

Genau wie Kalle hat auch Petter den Wunsch gehabt, Rennspiele in passender Umgebung zu erleben und deshalb hat sein Team über ein Jahr lang ein vollwertiges Racing-Setup mit hydraulischem Autositz, breiter Monitorwand und vielen Spezialanpassungen gebaut (danke an Fanatec für die Unterstützung!). Seitdem trainiert er nun in verschiedenen Titeln sein Können und beweist euch in diesem Video, dass er einiges drauf hat. Obwohl unser Redakteur den Streckenweltrekord auf "Rockton Plains" in der Australien-Rallye von Dirt Rally 2.0 nicht bricht, ist dieses Video trotzdem Gold wert.