Dirt 5: Zwei neue Rundkurse und Updates in Version 5.0

Dirt 5 wurde diese Woche auf Update 5.0 aktualisiert. Die Highlights sind zwei sandige Rundkurse in Brasilien, die dem Rennspiel hinzugefügt wurden. Sowohl "Sao Conrado" als auch "Rio Seafront" haben Off-Road-Niveau und sie sind in den Spielmodi Arcade, Karriere und in privaten Online-Lobbys verfügbar.

Die Entwickler haben für bestehende Off-Road-Autos neue Gestaltungsoptionen zur Verfügung gestellt und das Maximallevel auf 200 angehoben. Im Spielmodus Create ist eine neue Umgebung erhältlich: Area 51. Passend zum spacigen Thema findet ihr dort 20 neue Sci-Fi-Objekte für den Level-Editor. Im Modus Playgrounds gibt es nun wöchentlich wechselnde Community-Herausforderungen/-Events mit eigenen Belohnungen. Google-Stadia-Nutzer müssen auf all diese Änderungen leider noch etwas warten.

Das kostenpflichtige DLC "Super Size Content Pack" erhaltet ihr zum Preis von 12 Euro und wer die Amplified/Year-One-Edition (90 Euro) von Dirt 5 gekauft hat, hat den Inhalt bereits bezahlt und erhält ihn ohne zusätzliche Kosten. Enthalten sind vier neue Autos unterschiedlicher Klassen, sowie 27 Events für den Karrieremodus (einige davon sind Zeitherausforderungen). Zwei weitere Sponsoren, die euch mit ihren Deals um den kleinen Finger wickeln wollen, runden das Add-On ab.



Bentley Continental GT Ice Race Car

Armada Rock Racer

Volkswagen Atlas Cross Sport Baja Concept

Rezvani Tank



Quelle: Codemasters.