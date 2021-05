Dirt 5: Update bringt Geistdaten, Crossplay und Erweiterungen für den Playground-Modus

You're watching Werben

Codemasters möchte im Laufe des Tages ein Update für Dirt 5 nachreichen, das neue Inhalte und Crossplay-Matchmaking in das Rennspiel einführt. Spieler auf Xbox-Geräten, Playstation-Konsolen und PC werden in Zukunft also unabhängig von ihrer Plattform in der Lage sein, gegeneinander um die Wette zu fahren. Abonnenten von Google Stadia sollen im Laufe des Jahres ebenfalls für den Spaß zugelassen werden.

Ebenfalls neu: Im Playground-Modus werdet ihr auch in Arizona, Südafrika und Italien nasses oder stürmisches Wetter als Umweltbedingung wählen können. Abgerundet wird das Update durch die Implementation von Geistdaten anderer Spieler im Modi Time Trials (Zeitherausforderung). Auf diese Weise könnt ihr im Wettrennen genau überprüfen, an welchen Stellen eure Kontrahenten wichtige Sekundenbruchteile herausgeholt haben.

Der Titel des Updates, "Red Bull Revolution", deutet jedoch bereits an, dass die Spieler mit externer Werbung rechnen müssen. Acht frische Lackierungen und ein Torbogen im Design des Energy-Drink-Herstellers gelangen mit dem neuen Code in das Spiel. Alle weiteren Infos gibt es hier.