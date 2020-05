Dirt 5 startet Motoren in offener Welt

Codemasters hat schon vor einer Weile beschlossen, ihre Dirt-Spiele mit speziellen Stilen und Studios zu differenzieren. Dirt 5 ist das neueste Kapitel dieses Franchise und wir haben es heute in Aktion gesehen. In der Inside-Xbox-Präsentation wurde das Game sowohl für Xbox One als auch für Xbox Series X vorgestellt. Es wird diese Smart-Delivery-Funktion unterstützen, Xbox-Spieler müssen es also nur einmal kaufen und können es auf beiden Konsolenfamilien spielen.

Dirt 5 wird für die Serie einen mutigen Schritt wagen, denn im Vergleich zur Hardcore-Simulation von Dirt Rally wird das hier arcadigere Unterhaltung in einem offenen Rennerlebnis. Der Titel wird von Leuten entwickelt, die Racing-Fans als Evolution Studios identifizieren - das Team wurde von Codemasters übernommen, nachdem sie Driveclub erarbeiteten. Dass das Team nicht nur ein Sportcars-Spiel auf der PS4 entwerfen kann, haben sie uns mit Spielen der Motorstorm-Serie, den WRC-Ablegern und dem Funracer Onrush bewiesen.

Laut Codemasters wird Dirt 5 auf "berauschende Farben, einen elektrisierenden Soundtrack und dynamische Wetterverhältnisse" setzen, die bis zu vier Spieler gleichzeitig im geteilten Bildschirm genießen können (sicher nicht auf allen Plattformen). Ein non-linearer Karrieremodus führt uns durch die ganze Welt, ein erweiterter Editor droht mehr Zeit zu verschlingen. Im Oktober 2020 wird der Titel auf Xbox One, PS4 und PC (Steam) erscheinen. Google Stadia wird im ersten Quartal 2021 bespielt, Termine für die Next-Gen-Veröffentlichungen stehen noch aus.