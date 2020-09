Dirt 5 kommt von der Spur ab, schlittert in den November

Obwohl wir in letzter Zeit viel von Dirt 5 gehört haben, hielt es Entwickler Codemasters offenbar nicht für angebracht, die anstehende Terminverschiebung ihres neuen Rennspiels im gleichen Atemzug zu kommunizieren. Wie das Unternehmen heute bestätigte, wird Dirt 5 nicht länger, wie zuvor geplant, am 16. Oktober erscheinen, sondern erst am 6. November. Das neue Datum gilt nur für Playstation 4, Xbox One und PC, etwaige Next-Gen-Fassungen sollen aber ebenfalls noch dieses Jahr aus dem Boxenstopp fahren. Eine Google-Stadia-Version wird voraussichtlich Anfang 2021 erscheinen und nach wie vor gilt, dass Vorbesteller einer teureren Verkaufsedition des Spiels einige Tage früher loslegen dürfen. Wer Dirt 5 auf der aktuellen Konsolengeneration kauft, erhält entsprechende Next-Gen-Updates kostenfrei.

