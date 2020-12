Dirt 5 dank Version 2.0 nun endlich mit Rennrad steuern

You're watching Werben

Pünktlich zu Weihnachten erfüllt Codemasters den Fans hochgetunter Rennspiele einen kleinen Traum, denn Dirt 5 könnt ihr dank der Spielversion 2.0 nun endlich mit ausgewählten Lenkrädern einiger Hersteller (vor allem Logitech, Thrustmaster und Fanatec) steuern. Auf dem PC könnt ihr die Änderungen bereits herunterladen, auf den Konsolen dauert die Verifizierung noch "einige Tage". Neben vielen grafischen Überarbeitungen wurden Spielfehler behoben, die das Game regelmäßig abschmieren ließen. Das Online-Gameplay und das Verhalten der gegnerischen Renn-KI sind zwei weitere Gebiete, in denen laut dem Entwickler Verbesserungen erzielt wurden. Alle Details findet ihr hier.

Außerdem hat das Studio aus Großbritannien zwei Autos und einige Erweiterungen für den Spielmodus Playgrounds im "Content-Pack Snowy Grounds" integriert. Wer Spaß am Bauen eigener Karten hat, der findet in diesem Modus nun winterliche Dekoration in verschiedenen Formen und Größen vor. Das Klima könnt ihr ebenfalls umstellen, um glatte Bodenbeschaffenheit zu erhalten. Ihr könnt nach Installation des Inhalts mit dem festlich eingepackten Ford Mustang GT4 im Ugly-Sweater-Design über das Eis fahren oder im Porsche Cayenne Transsyberia Gegner im Rückspiegel zurücklassen... bis euch die Gummiband-KI kurz vor der letzten Kurve doch wieder überholt. Alle weiteren Infos gibt es hinter diesem Link.