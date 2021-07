Director's Cut zu Ghost of Tsushima offiziell bestätigt

Vorgestern berichteten wir, dass die Existenz eines Director's Cut zu Ghost of Tsushima durch eine Alterseinstufung beim Entertainment Software Rating Board (ESRB) durchgesickert ist. Zwei Tage später lässt Sony Interactive nun per Pressemeldung die offizielle Ankündigung folgen und nennt den 20. August als Erscheinungstermin für Playstation 4 und Playstation 5.

Enthalten sind das Originalspiel, alle bisherigen Updates und Zusatzinhalte sowie eine neue Story-Erweiterung namens "Die Insel Iki". Letztere soll Hauptcharakter Jin auf eine Nachbarinsel von Tsushima führen.

Neben den gemeinsamen Inhalten für PS4 und PS5 werden als exklusive Features der Next-Gen-Version versprochen:



„haptisches Feedback des DualSense-Controllers/Einsatz der adaptiven Trigger



verbesserte japanische Lippensynchronisation für die japanische Sprachausgabe



deutlich verbesserte Ladezeiten



4K-Auflösung mit einer Zielrate von 60 FPS



3D-Audio"



Vorbestellungen im Playstation Store sind ab morgen möglich. Weiterhin heißt es in der Pressemitteilung: "Alle Vorbesteller des Director's Cut erhalten zusätzlich zu den Vorbesteller-Items im Spiel die PS4-Version von Ghost of Tsushima unmittelbar zum Download. Am 2. Juli 2021 wird die PS4-Standard-Version von Ghost of Tsushima aus dem Playstation Store entfernt."

Besitzern der "alten Version" werden zum Release-Tag diverse Verbesserungen und eine Erweiterung des Foto-Modus versprochen.

Einen brandaktuellen Trailer seht Ihr hier: