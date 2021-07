Director's Cut zu Death Stranding hat einen Release-Termin

Dank der State of Play wissen wir nun, dass der Director's Cut zu Death Stranding am 24. September auf der PS5 veröffentlicht wird. Einen neuen Trailer seht Ihr am Ende dieser News. Auf dem Twitter-Kanal von Kojima Productions ist derweil ein knapp fünfminütiges Video erschienen, in dem Jay Boor von Kojima Productions Twitter-Fragen zum Director's Cut beantwortet.

Neben technischen/grafischen Verbesserungen werden für die PS5-Version unter anderem folgende Änderungen versprochen:



weiterentwickeltes Kampfsystem



verlängerter Handlungsbogen durch neue Missionen in einem erweiterten Gebiet



zusätzliche Waffen und Fahrzeuge



neue Gegnerarten



neue Orte wie der Schießstand und die Rennstrecke



Der Playstation Store wird laut Jay Boor eine Standard-Edition und eine "Digital Deluxe Edition" anbieten, die einige zusätzliche Goodies enthalten soll. Wer die digitale PS4-Version von Death Stranding gekauft hat, erhält für 10 Dollar (deutscher Preis noch nicht bekannt) die Digital Deluxe Edition für die PS5.