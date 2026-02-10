Directive 8020 wird im Mai für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen

HQ

Es war ein turbulenter Weg für den Entwickler Supermassive Games, der nach Abschluss der ersten 'Staffel' von The Dark Pictures Anthology beabsichtigte, recht schnell in die nächste 'Staffel' zu springen, die mit dem Projekt beginnen sollte, das nun einfach als Directive 8020 bezeichnet wird. Eine Reihe von Verzögerungen verhinderte jedoch, dass dies so früh wie ursprünglich geplant stattfinden konnte, aber offensichtlich ist das Studio nun bereit, das Spiel seinen Spielern zu übergeben.

Supermassive hat gerade bestätigt, dass Directive 8020 bereits am 12. Mai auf PC-, PS5- und Xbox Series X/S-Geräten erscheinen wird. Der Start wird sowohl digital als auch physisch erfolgen, mit mehreren verfügbaren Versionen.

Es wird eine Standard-Basisversion geben, die nur das Spiel enthält, aber auch eine Deluxe Edition, die derzeit 'kostenlos' für PS5- und Xbox-Series-Spieler angeboten wird, die das Spiel vorbestellen. Die Deluxe Edition enthält einige zusätzliche Extras, darunter das Dark Pictures Outfit Pack, die Dark Pictures Collectables, ein Cinematic Filter Pack, einen digitalen Soundtrack und außerdem ein digitales Artbook.

Darüber hinaus bestätigt Supermassive, dass Directive 8020 mit einem Einzelspieler- und einem Fünf-Personen-Couch-Koop-Modus erscheinen wird, aber schließlich auch einen Online-Mehrspielermodus in Form eines kostenlosen Post-Launch-Updates erhalten wird.

Wirst du im Mai Directive 8020 spielen?